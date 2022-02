Via é uma das mais importantes do bairro - Divulgação

Publicado 25/02/2022 11:49

A Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, iniciou as obras para padronização de calçadas na Rua Alfredo Menezes, importante via do bairro de Bacaxá. A construção das novas calçadas está sendo executada com piso intertravado, colocação de meio fio e urbanização.



Construção das novas calçadas na Rua Alfredo Menezes Divulgação

As obras foram iniciadas nesta semana e seguirão durante os próximos dias. O piso intertravado é uma alternativa que agride menos o meio ambiente. Além de ter uma manutenção mais fácil, o piso permite que as águas das chuvas sejam drenadas e escoadas de forma mais rápida, pois não impermeabiliza o solo da região.As obras foram iniciadas nesta semana e seguirão durante os próximos dias.