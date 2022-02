Empresa informou que abastecimento seria normalizado no mesmo dia, moradores ainda reclamam. - Reprodução internet

Publicado 26/02/2022 18:25

Após moradores usarem as redes sociais para reclamar da falta de água em Saquarema, na Região dos Lagos, nesta sexta-feira, 25, a Concessionária Águas de Juturnaíba, responsável pelo abastecimento de água no município, informou que precisou reduzir o abastecimento devido a uma manutenção emergencial no sistema empresa.

De acordo com a nota, a previsão é de que o fornecimento de água fosse normalizado até as 18h, mas, neste sábado, 26, moradores voltaram a usar as redes sociais para reclamar da falta de água no município.

A concessionária informou ainda que, em caso de desabastecimento, os clientes entrem em contato pelos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211 8064, aplicativo Cliente Águas, Chat Interativo, disponível no site www.aguasdejuturnaiba.com.br e no aplicativo, ou pelo 0800 725 0265.