Colisão terminou com duas crianças gravemente feridasReprodução internet

Publicado 02/03/2022 14:21

Um acidente envolvendo um carro e duas motos terminou com duas crianças gravemente feridas, nesta terça-feira,1, em Saquarema.



A colisão entre os veículos aconteceu na Estrada Santo Antônio, no bairro da Barreira, próximo do local conhecido como rodeio do Celso.

Com o impacto da batida, 4 pessoas acabaram feridas e precisam ser resgatadas pelos Bombeiros. Dentre as vítimas, estão duas crianças em estado grave. Todos foram encaminhados para o Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo, em Bacaxá.

4 pessoas ficaram feridas no acidente Reprodução internet

Segundo informações, as duas crianças sofreram traumatismo cranioencefálico e foram transferidas para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.