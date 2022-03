Drogas e arma apreendidas com a gerente do trafico em Saquarema - Danilo De Azevedo Dos Santos

Drogas e arma apreendidas com a gerente do trafico em SaquaremaDanilo De Azevedo Dos Santos

Publicado 02/03/2022 14:06

Segundo a polícia, a mulher confessou que a carga era oriunda do Completo da Penha, na capital do estado.

Na madrugada desta segunda-feira, 28, Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) prenderam uma mulher com arma e drogas, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

A prisão aconteceu no bairro da Madressilva, após os agentes receberem uma denúncia de que traficantes estariam atuando na região.

Por volta de 01h da manhã, os policiais foram até o local e lá encontraram uma mulher, que foi identificada como gerente do tráfico.

Durante a abordagem, a mulher confirmou ser a responsável pelas drogas. Com ela, os agentes encontraram 243 pinos de Cocaína, 1 tira de Maconha, R$50 em espécie além de uma Pistola 380.

A acusa confessou que recebeu as drogas do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a 124 DP, no Centro de Saquarema, onde o caso foi registrado. Segundo informações, a mulher já acumulava duas passagens pela polícia, uma por homicídio e outra por tráfico de drogas.