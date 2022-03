Mulher precisou ser resgatada por helicóptero - Reprodução internet

Mulher precisou ser resgatada por helicópteroReprodução internet

Publicado 02/03/2022 14:26

Um acidente entre duas motos deixou 3 pessoas feridas neste domingo, 27, em Saquarema. O acidente aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro de Bonsucesso.

Segundo informações, duas mulheres e um homem ficaram feridos com a colisão. Com a gravidade do acidente, uma das mulheres precisou ser resgatada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. As outras duas vítimas foram encaminhadas com ferimentos leves para o Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo