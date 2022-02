Doações serão encaminhadas para Petrópolis - DIVULGAÇÃO

Publicado 28/02/2022 12:24

Crianças e adolescentes do programa a Infância e Adolescência Missionária (IAM), da Paróquia de Santo Antônio, em Bacaxá, realizaram na tarde deste sábado, 26, uma ação em que pediam doações para as vítimas das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.



Além das doações arrecadas, os pequenos missionários receberam mais uma missão, divididos em grupos, eles saíram pelas ruas de Bacaxá, para recolher mais alimentos nos comércios. Auxiliadas pelo padre Jorge Ignaczuk, os pequenos missionários arrecadaram com vizinhos, amigos e parentes, alimentos, material de higiene pessoal e de limpeza. As doações foram enviadas para a Igreja de Santo Antônio, em Bacaxá, para benção do religioso.

"Agradecemos a todos q colaboraram. Que Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier, padroeiros das missões, intercedam por todas as famílias - disse a comunicação da IAM.