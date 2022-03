Partida aconteceu em Saquarema - Boavista FC

Partida aconteceu em SaquaremaBoavista FC

Publicado 07/03/2022 18:26

Neste domingo, 6, o Boavista, time de Saquarema, na Região dos Lagos, jogou contra o Bangu pelo Campeonato Carioca.

A partida que aconteceu em Saquarema, terminou com o verdão goleando alvirrubro por 4 a 1 e saindo, finalmente, da zona de rebaixamento na competição.

Com a vitória, verdão fugiu da zona de rebaixamento Boavista FC

Dominante no jogo, o time de Saquarema pressionou no primeiro tempo e marcou duas vezes, com gols de Di Maria e Marquinhos. No segundo tempo, a equipe continuou pressionando, com mais dois gols de Ryan Guilherme e Di Maria que ajudaram a equipe a ampliar o placar. Pelo lado do Bangu, Lucas Duarte diminuiu.Com o resultado, o verdão de Saquarema se iguala aos 5 pontos do Volta Redonda, mas consegue se livrar da zona de rebaixamento por ter duas vitórias a mais. Importante lembrar que o Boavista perdeu seis pontos por conta de uma punição.