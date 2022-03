Município continua com a campanha de arrecadação de donativos - Divulgação

Município continua com a campanha de arrecadação de donativos Divulgação

Publicado 04/03/2022 15:24 | Atualizado 04/03/2022 15:25

Na manhã desta quinta-feira, 3, uma equipe da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Saquarema, em ação conjunta com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, partiu com uma nova remessa de donativos para as vítimas das fortes chuvas em Petrópolis.



Saquarema envia nova remessa de donativos para vítimas das chuvas de Petrópolis Divulgação

Doações ainda podem ser feitas Além de terem sido serem levados água potável e alimentos não perecíveis, também foram transportadas material de limpeza, itens vestuário e de higiene pessoal, entre outros, angariados junto aos moradores e comerciantes de Saquarema. Os três agentes da Defesa Civil incumbidos da tarefa também prestarão auxílio em várias frentes de ação abertas em prol daquele município e das vítimas.

Doações de água potável, alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene, além de roupas, cobertores, colchonetes, fraldas, mamadeiras, chupetas e absorventes ainda podem ser feitas nos seis postos montados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na cidade. Distribuídos nos três distritos de Saquarema, os postos são os seguintes:

- CREAS (Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça);

- CRAS da Raia (Rua Maria Ferreira, 36);

- CRAS Rio d’Areia (Rua José Ferreira, s/nº);

- CRAS Bonsucesso (Estrada de Bonsucesso, 121);

- CRAS Jaconé (Rua 22 com a 96);

- CRAS Sampaio Corrêa (Rua Primeiro de Maio, 115).

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas nas redes sociais da Prefeitura de Saquarema.