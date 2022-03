Thiago tem 14 anos e sonha competir nos Estados Unidos - Reprodução Instagram

Publicado 03/03/2022 13:44 | Atualizado 03/03/2022 13:49

Com o desejo de participar de uma competição nos Estados Unidos, mas sem patrocínio para custear a viagem, o jovem atleta saquaremense Thiago Oliveira, de 14 anos, resolveu arregaçar as mangas, ou melhor, o kimono, e ir em busca de seus sonhos.

Conhecido em Saquarema como Thiago Checkmat, o jovem lutador de Jiu-jitsu que é atleta da equipe Checkmat Saquarema, e que já acumula alguns títulos e troféus, agora quer competir no Mundial kids de Jiu-jitsu, que acontecerá na Flórida, nos Estados Unidos. Para realizar seu sonho, o atleta criou uma vaquinha virtual.



Dinheiro arrecadado será utilizado para custear a viagem Reprodução Instagram

Além da vaquinha, Thiago tem vendido água mineral no centro de Bacaxá, para conseguir juntar o valor que necessita. O rapaz costuma ficar no semáforo, próximo da praça de Santo Antônio. “Preciso muito de ajuda pois as despesas são grandes e meus pais não conseguem arcar com todos os gastos necessários. Qualquer um que puder ajudar a realizar meu sonho serei muito grato” contou o jovem atleta.Além da vaquinha, Thiago tem vendido água mineral no centro de Bacaxá, para conseguir juntar o valor que necessita. O rapaz costuma ficar no semáforo, próximo da praça de Santo Antônio.

“Estou aproveitando os dias quentes e vendendo água mineral por R$2,00. Tenho que arrecadar pelo menos R$10 mil para pagar as despesas com passagem, hotel, e alimentação, então qualquer ajuda é bem-vinda – concluiu.

Para ajudar Thiago, você pode contribuir realizando um pix solidário 015.106.827-59 (Nelcilei) ou ir até ao Checkmat Saquarema, que fica localizado no Espaço Viva, no bairro do Porto da Roça e fazer sua doação.