Obras fazem parte do programa Saquarema Não Para - Divulgação

Publicado 04/03/2022 10:26

Nesta semana, a Prefeitura de Saquarema iniciou as obras de drenagem e pavimentação no bairro Jardim Ipitangas. Parte integrante do programa "Saquarema Não Para", as intervenções vêm sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e contemplam 4 quilômetros de vias no bairro. Nesta primeira etapa, as equipes estão trabalhando na implantação do sistema de drenagem, importante para evitar alagamentos na região. Em seguida, será executado o preparo do solo para a pavimentação da via.



Urbanização, iluminação, unidades de saúde e educacionais completarão o pacote Divulgação

Bairro ganhará outras melhorias Além da drenagem e do asfaltamento, o programa prevê a urbanização e instalação de iluminação de LED, capaz de proporcionar mais luminosidade, eficiência e segurança. Há muito aguardadas, as obras resultarão na melhoria da qualidade de vida dos moradores da localidade.

O bairro Jardim Ipitangas pertence ao segundo distrito de Saquarema e é uma das localidades mais ao leste do território municipal, fazendo limite com o município de Araruama. Além das obras ora iniciadas, outras estão sendo realizadas no local: "Demos início à construção da Unidade Básica de Saúde do Jardim Ipitangas, que levará atendimento de qualidade à população da região. Além disso, o bairro terá uma nova ponte no Canto do Rio e novas unidades de educação", informou a Prefeita Manoela Peres.

O Programa Saquarema Não Para foi lançado pela Prefeitura no ano de 2021 e prevê a drenagem e pavimentação de mais de 140 quilômetros de ruas e estradas da cidade. Também há projetos para a construção de pontes e passarelas em diversos bairros. As obras do programa serão executas até o ano de 2024 e tornarão o município mais receptivo, em termos de infraestrutura, para receber diversos tipos de investimentos.

