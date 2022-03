motocicleta havia sido furtada na última semana no município. - Divulgação / GCM Saquarema

motocicleta havia sido furtada na última semana no município. Divulgação / GCM Saquarema

Publicado 04/03/2022 15:37

A Guarda Municipal de Saquarema recuperou e entregou nesta quinta-feira, 3, ao proprietário, uma motocicleta que havia sido furtada na última semana no município.



A moto foi recuperada pelos agentes da Guarda Municipal na madrugada do dia 01. Segundo informações, um homem abandonou o veículo ao se deparar com a viatura da Guarda. O homem, que não foi identificado, acabou fugindo para uma área de mata.

A motocicleta foi entregue ao proprietário.