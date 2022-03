Ação social de Igreja evangélica leva diversão e música para crianças na Praça de Bacaxá

Projeto é realizado por Membros da Secretaria de Missões da Igreja Assembleia de Deus Central de Saquarema - SEMADECS - Divulgação

Membros da Secretaria de Missões da Igreja Assembleia de Deus Central de Saquarema - SEMADECS, estiveram na Praça com o projeto #VemPraPraça, que consiste na distribuição de pipoca, algodão doce e pula-pula, contação de histórias e muita música para as crianças de diversos bairros.

Neste sábado, 5, uma ação social levou alegria e muita diversão para crianças na praça de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

“Esse projeto na Praça, fazíamos sempre nas férias (janeiro/ junho), mas durante a pandemia tivemos que parar, retornando só agora, mas desenvolvemos os outros projetos como este pelos bairros. Além das brincadeiras também levamos roupas, sapatos e cestas básicas para doação, além de aproveitar a oportunidade e levar amor de Jesus através de nossas ações junto aos moradores” – contou Wellington Santos, um dos organizadores do projeto.

A Próxima edição do projeto #VemPraPraça, acontecerá no dia 26 de março, na Rua 15, no bairro do Guarani, próximo ao Rancho do KáKá.



