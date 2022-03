Saquarema será a primeira cidade do continente americano a receber o Campeonato Mundia de Paramotor - Divulgação

Publicado 15/03/2022 18:17

Que Saquarema é a cidade do surf e do vôlei, todo mundo já sabe. Mas, agora, um outro evento esportivo chega para fincar bandeira no município. De 20 a 30 de abril, será a vez do 11° Campeonato Mundial de Paramotor Clássico FAI ser realizado na cidade, com a participação de mais de 100 atletas.





Mais de 100 atletas de vários países e suas equipes estarão na cidade gerando um turismo qualificado Divulgação O céu de Saquarema ficará ainda mais bonito! Pilotos de países como o Brasil, França, Tailândia, Itália, Japão, Índia, Qatar, Espanha, Portugal, Bélgica, Inglaterra, República Tcheca, Estados Unidos e outros, estarão competindo na cidade, marcando a estreia do continente americano como sede de um mundial da modalidade.

Para esta edição, a Confederação Brasileira de Paramotor - CBPM escolheu Saquarema para ser sede do evento. “A infraestrutura da cidade atrai pilotos de todo o Brasil ao longo do ano. O clima ajuda, a atmosfera da cidade é ótima, a população curte muito os esportes e queremos mostrar tudo isso para os atletas do mundo todo”, destaca Lula Laghi, Presidente da CBPM e integrante da organização do evento.



O que é o Paramotor?



O Paramotor é uma modalidade esportiva composta de um parapente com motor e hélice, que dá propulsão, propiciando a decolagem de qualquer local, diferente do voo livre que, normalmente, depende de um morro para decolar. A programação WPC 2022 será dividida em três dias de treinamento para os pilotos reconhecerem a área e ajustarem seus equipamentos e, posteriormente, sete dias de competição que serão iniciadas ao amanhecer e encerradas ao pôr do sol. Os pilotos competem em provas de economia, navegação e precisão em busca de seus títulos.

Saquarema será a primeira cidade do continente americano a receber o Campeonato Mundial de Paramotor Divulgação



Além do piloto, técnicos, mecânicos e ajudantes compõem a equipe de cada participante. As mais de 500 pessoas envolvidas direta e indiretamente na organização, além do público que acompanha as competições, prometem movimentar a economia da região ao longo do evento.



De acordo com a prefeita Manoela Peres, Saquarema está se projetando como um importante polo turístico e esportivo, atraindo competições de diversas modalidades.



Mais de 100 atletas de vários países e suas equipes estarão na cidade gerando um turismo qualificado Divulgação

O 11th FAI WPC2022 é uma realização da Confederação Brasileira de Paramotor com patrocínio da Prefeitura de Saquarema, Sol Paragliders e Vittorazi. "Este tipo de turismo é diferenciado, é qualificado e traz muito retorno à cidade e ao trade turístico. As expectativas são as melhores, tendo por base as etapas do Mundial de Surf e do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, afinal, há um fomento na economia, no turismo, na geração de empregos e na visibilidade que a cidade ganha com a transmissão dos campeonatos em diversos canais de TV e internet em todo o mundo", destaca.