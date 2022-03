Para viabilizar as obras de drenagem, o trânsito será modificado em diversas etapas - Divulgação

Publicado 12/03/2022 16:08

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, iniciará na próxima terça-feira, 15, as obras de drenagem em Bacaxá. Três trechos serão interditados parcialmente ou completamente, de acordo com o andamento das obras.

O primeiro trecho a ser interditado parcialmente é a Avenida Saquarema, na altura da Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho (Ricamar). As equipes, que estão vindo com a rede de drenagem do bairro Verde Vale, atravessarão a Avenida Saquarema para seguir em direção ao Centro de Bacaxá. Após a travessia da via, as máquinas trabalharão no sentido Bacaxá, realizando a implantação de nova rede de drenagem. As galerias, de 2,5 metros de largura, seguirão até o trevo da Marocas, onde outros dois trechos de obras serão iniciados.

O segundo trecho contempla as ruas José de Souza, Professor Souza e Regociano de Oliveira. As equipes trabalharão instalando a nova rede que realizará a drenagem de toda a área do centro comercial de Bacaxá.

O terceiro e último trecho contempla a Rua Beatriz Amaral, do Trevo da Marocas até o entroncamento com as ruas Pereira e a Segisfredo Bravo. Nesta via, serão utilizadas tubulações para ampliar a drenagem já existente, além de acelerar a execução das obras.

“Sabemos que obras de drenagem trazem alguns transtornos, principalmente no trânsito. Contudo, devemos levar em consideração os muitos benefícios que essa obra trará, resolvendo por exemplo os problemas de alagamento que ocorrem em Bacaxá”, informou o Secretário Municipal de Infraestrutura, Danilo Villa Verde.

Trânsito em constante mudança

Para viabilizar as obras de drenagem, o trânsito será modificado em diversas etapas, sempre de acordo com o andamento das obras. Para isso, as equipes da Guarda Civil Municipal estarão atuando diariamente na sinalização e ordenamento do fluxo de veículos que utilizam a Avenida Saquarema e demais vias do Centro de Bacaxá.

“É muito importante que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela região. Teremos dias com interdições totais ou parciais, de acordo com o andamento das obras. As principais mudanças, aquelas que mais afetarem o trânsito, serão informadas com antecedência aos moradores. Tudo estará devidamente sinalizado”, completou o Comandante da Guarda Civil, Marcelo Ramos.

A primeira mudança será realizada nesta terça-feira. O trânsito na Avenida Saquarema, sentido Bacaxá, será desviado pela Rua Jacarepiá. O motorista deverá seguir até a Rua Joaqui Vieira, de onde poderá seguir até a Rua Pereira e acessar o Centro de Bacaxá. A expectativa é de que esse desvio seja válido durante os 5 primeiros dias de obras.

Programa Saquarema Não Para

A obra de drenagem no Centro de Bacaxá faz parte do programa Saquarema Não Para , que prevê intervenções viárias e de infraestrutura em 140 quilômetros de ruas e estradas do município. Em diversos bairros, a Prefeitura fará a implantação de rede de drenagem, pavimentação, urbanização, sinalização e iluminação de led. Além destas obras, o programa prevê a construção de pontes, passarelas e demais espaços públicos como praças, orlas e pontos de interesse turístico.