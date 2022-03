Unidade oferecerá conforte e segurança para cerca de 40 alunos - Divulgação

Publicado 11/03/2022 12:44

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou nesta quinta-feira, 10, a Casa Creche Valdemira Macedo da Silva, no Jardim Ipitangas. Com capacidade para atender até 40 alunos, a unidade foi pensada para oferecer conforto e segurança às crianças, além de todo o suporte pedagógico que os pequenos precisam.O projeto Casa Creche visa reformar e adequar espaços já construídos para transformá-los em creches. Por ser um processo mais rápido que uma construção de nova unidade de ensino, o projeto busca zerar, de uma forma mais imediata, a fila das vagas de creche no município.