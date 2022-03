Espaço foi reaberto ao público - Divulgação

Local estava fechado por conta da pandemia Divulgação

Os povos que viveram no Sambaqui da Beirada eram pescadores, coletores e caçadores. Em forma de meia colina, o sítio, cuja datação é de 4.520 anos e a área total de 1.890 m², é coberto por ubatãs de grandes dimensões, além de espécies como camboins, figueiras e cactáceos armazenadores de água.A visitação, com entrada gratuita, pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, na Rua do Sambaqui da Beirada s/nº, no bairro de Barra Nova.