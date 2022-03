21 mulheres com histórias emocionantes de superação, garra e força foram homenageadas - Divulgação

Publicado 10/03/2022 17:50

Na noite desta terça-feira, 8 de março, a Prefeitura de Saquarema realizou a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito da Mulher. Realizada no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, a solenidade contou com a presença de centenas de pessoas que prestigiaram a homenagem à 21 mulheres com histórias emocionantes de superação, garra e força e que vivem no município.Criada por meio da Lei 661, de 17 de dezembro de 2002, a Medalha do Mérito busca reconhecer, por meio de homenagem, personalidades de destaque no cenário municipal, estadual ou federal, cuja ação relevante venha de encontro aos interesses do município de Saquarema. Nesta cerimônia, a Prefeitura homenageou vinte e uma mulheres que contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento do município.“Cada uma dessas mulheres foi indicada por sua história de vida. São diversos momentos que servem de inspiração para todas nós. Acompanhei cada entrevista, cada visita, e posso resumir tudo isso em uma três palavra: superação, garra e fé”, informou a Secretária Municipal da Mulher, Márcia Azeredo.“Foi muito gratificante poder homenagear estas mulheres. Estou muito feliz e motivada por conhecer as histórias de luta, superação, vitórias e conquistas. Pessoas simples, mas que carregam exemplos de vida que motivam e cativam a todos. Certamente, esta foi uma cerimônia que coroou as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher em nossa cidade”, declarou a Prefeita Manoela Peres.