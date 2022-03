Publicado 09/03/2022 20:01

A colisão entre um carro e uma moto acabou com uma pessoa morta na noite desta terça-feira, 8, em Saquarema.

Segundo informações, o acidente aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, no km 71, na altura do supermercado Atakarejo, em Bacaxá. Testemunhas contaram que o motorista do veículo tentou fazer uma manobra irregular e acabou colidindo com a moto que vinha no sentido contrário.

Com o impacto da batida, o motociclista precisou de atendimento médico e encaminhado para o Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.