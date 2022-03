Espetáculos são indicados para o público infantil e para adolescentes acima de 14 anos - Divulgação

Publicado 09/03/2022 17:47

O Teatro Municipal Mário Lago, localizado no Centro de Saquarema, receberá duas estreias por ocasião de sua reabertura ao público. Nos dias 11 e 12 de março, às 20h, será apresentada a peça, para a faixa etária acima de 14 anos, "Aquilo que não Podemos Fazer Sozinhos". No dia 13, às 16h, será a vez do público infantil, com a exibição do espetáculo “A Magia da Leitura”.

Sob a direção de Lucas Figueiredo, o espetáculo "Aquilo que não Podemos Fazer Sozinhos", que será exibido na sexta-feira e no sábado, trata de questões centrais para o ser humano como solidão, fé, trabalho, amizade, família, violência e amor. Além disso, propõe reflexões acerca da vida contemporânea, de modo contundente e muito divertido. No elenco estão João Victor Vidal, Juliana da Costa, Marcos Felipe, Carine Castro e Anye Heloize. Os ingressos, que custam R$15 (meia entrada e compra antecipada) e R$30 (entrada inteira), estão à venda na bilheteria do Teatro e no Instituto Upgrade You, em Bacaxá, em frente ao Colégio Washington Luís.A Companhia Teatral Luz em Cena apresentará no domingo, com direção de Déborah de Oliveira, a peça "A Magia da Leitura", uma história que aborda bullying e tecnologia, desvendando as maravilhas da leitura e promovendo conscientização social. No elenco, Déborah de Oliveira e Júlio Ricardo Botelho. O espetáculo, com classificação livre e entrada franca, contemplado no Edital Cultural 2 - Artes Cênicas, da Secretaria Municipal de Cultura, terá a distribuição dos ingressos na bilheteria do Teatro a partir das 15h. Mais informações: 22 99997-4448.