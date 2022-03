Peça tem classificação livre e entrada gratuita - Divulgação

Publicado 08/03/2022 16:50

Neste domingo, 13, a Companhia Luz em Cena apresentará no Teatro Mário Lago, em Saquarema, a peça "A Magia da Leitura".

Com uma história que vai além da tecnologia, espalhando a magia da leitura para todas as pessoas, o espetáculo terá início às 16hrs, com entrada franca e a é classificação livre. A distribuição dos ingressos ocorrerá na bilheteria do Teatro, a partir das 15 horas.