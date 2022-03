Treinamento teve como principal objetivo capacitar e atualizar os servidores envolvidos na contabilidade - Divulgação

Treinamento teve como principal objetivo capacitar e atualizar os servidores envolvidos na contabilidadeDivulgação

Publicado 08/03/2022 16:43

Na última sexta-feira,4, integrantes da Secretaria Municipal de Finanças, além de servidores do IBASS e dos fundos municipais de Saúde e de Assistência Social participam de um treinamento de atualização contábil para os profissionais da contabilidade pública do município. Além disso, novas ferramentas do sistema de contabilidade pública estão sendo apresentadas.

O treinamento teve como principal objetivo capacitar e atualizar os servidores envolvidos na contabilidade, assim como apresentar as novas ferramentas do módulo de contabilidade da GovBr. Essas ações são importantes por proporcionar crescimento profissional aos servidores e oferece grande benefício à otimização dos trabalhos contábeis, refletindo na prestação de contas da gestão governamental.