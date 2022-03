Vagas são exclusivas para mulheres acima de 18 anos - DIVULGAÇÃO CCR

Vagas são exclusivas para mulheres acima de 18 anos DIVULGAÇÃO CCR

Publicado 08/03/2022 17:39

O Instituto CCR e a CCR ViaLagos, em parceria com a Junior Achievement Brasil e a IBM, estão oferecendo um curso inédito de tecnologia exclusivo para mulheres moradoras de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

página oficial do projeto. Podem participar mulheres maiores de 18 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 31 de março na. Podem participar mulheres maiores de 18 anos.

De abril a agosto de 2022, mulheres de todo o País receberão a melhor formação de desenvolvimento web para impulsionar a carreira com aulas de 4 horas por semana.

O programa seguirá o protocolo já consagrado nos cursos do Instituto CCR, braço dos investimentos do Grupo CCR, e apresentará uma linguagem simples, ágil e livre de termos que inibam o aprendizado das participantes. O curso contará com conteúdo técnico de desenvolvimento e programação digital onde todas poderão desenvolver habilidades técnicas e socioemocionais para se posicionar no mercado de trabalho.

O "Elas Na Tech" será chancelado e realizado com a metodologia da JA Brasil com o apoio da IBM, duas grandes empresas mundiais quando o assunto é tecnologia. O curso é gratuito, 100% online e aberto a todas as mulheres do Brasil. Além das aulas semanais, serão oferecidos aulões ao vivo e todas as alunas do projeto poderão realizar mentorias com colaboradores do Grupo CCR.

“Queremos ajudar a ampliar a participação das mulheres no mercado tech. O nosso objetivo com este projeto é conciliar diversidade e inclusão ao universo da tecnologia, tudo isso convergindo para geração de renda das mulheres” avalia Jessica Trevisam, Gerente do Instituto CCR