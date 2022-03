Dupla teve ferimentos leves - Reprodução internet

Publicado 08/03/2022 17:03

Na noite do último sábado, 5, dois jovens acabaram feridos após acidente com um quadriciclo em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o acidente aconteceu na Rua 2, no bairro de Jaconé, quando o condutor do quadriciclo perdeu o controle do veículo e acabou capotando.

Com a queda, os dois jovens ficaram feridos e foram socorridos pelos Bombeiros. A dupla foi encaminhada para o Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, em Bacaxá, com ferimentos leves.