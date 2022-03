Moto roubada foi devolvida ao dono - Reprodução internet

Publicado 08/03/2022 17:29 | Atualizado 08/03/2022 17:29

Neste domingo, 6, seis pessoas foram detidas e três motos foram apreendidas pela Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal de Saquarema.

A ação aconteceu na Praia da Vila, por volta de meio dia, quando agentes realizavam um patrulhamento de rotina e suspeitaram dos homens que estavam em 3 motos.

Durante a abordagem, os agentes constataram que uma das motos era furto de roubo e as outras duas estavam sem documentação. O sistema da PM informou que o veículo havia sido roubado no município de Araruama, no dia 05 do mesmo mês.

As três duplas foram encaminhadas para a 124 DP para esclarecimentos. De acordo com a PM, os acusados são suspeitos de terem cometidos uma série de roubos em Saquarema. As motos foram recolhidas e a moto furtada foi devolvida ao proprietário.