Prefeitura Municipal de SaquaremaDivulgação

Publicado 08/03/2022 17:50

Vai até o dia 31 de março, o prazo para quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e a Taxa de FORO de 2022 com pagamento em cota única sem acréscimo, em Saquarema. Para proporcionar maior comodidade e praticidade ao contribuinte, os boletos dos impostos são emitidos pela internet, no Portal da Prefeitura de Saquarema. A iniciativa colabora com a preservação do meio ambiente, na diminuição do impacto das impressões em papel e gera economia aos cofres públicos.

A Prefeitura de Saquarema investe em tecnologia com o objetivo de facilitar o acesso, de qualquer lugar, aos serviços públicos, gerando benefícios ao município e principalmente ao contribuinte que, com comodidade, passa a viabilizar o pagamento de tributos sem precisar sair de casa.

Com a ferramenta online, o contribuinte pode imprimir o boleto em casa ou pagar diretamente pela internet. Para gerar o documento para pagamento, deve ser acessado o site da Prefeitura (saquarema.rj.gov.br), com o número da Inscrição Imobiliária Municipal em mãos, clicar na aba IPTU 2022 e preencher os campos solicitados. Quem optar por retirar a guia física deve se dirigir a um dos postos montados nos endereços abaixo:

– Centro Administrativo (Avenida Saquarema, 4299, Porto da Roça)

– Centro Administrativo de Jaconé (Rua 97, s/n°, ao lado do posto de saúde)

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 22 2655-6400 e os postos de atendimento estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 09h às 16:30h. Para ser atendido, o contribuinte deverá estar munido dos documentos pessoais e do imóvel.