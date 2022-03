Política Costa do Sol

Búzios põe fim às medidas restritivas, incluindo máscara; Cabo Frio mantém

O balneário é a terceira cidade da Costa do Sol a abolir a obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção facial. Prefeito Bonifácio decidiu manter devido ao baixo índice vacinal. Apenas 60% tomou a D2 no município cabo-friense.

Publicado 09/03/2022 17:50 | Atualizado há 1 hora