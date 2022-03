Encontro acontecerá de forma virtual, na página do conselho no Facebook - Divulgação

Publicado 09/03/2022 19:44

O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Saquarema se reunirá na noite desta quarta-feira, 9, para debater e tirar dúvidas sobre a segurança do município. O encontro será realizado de forma virtual, no perfil do conselho comunitário no Facebook, a partir das 19h e contará com representante da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Nos encontros, membros da sociedade civil dialogam e atuam como colaboradores voluntários com o objetivo de auxiliar a Polícia Militar e Civil na redução da violência e da criminalidade no município.