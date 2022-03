As obras da Avenida Litorânea fazem parte do projeto Saquarema Não Para - Divulgação

Publicado 10/03/2022 14:32

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está realizando obras de modernização na orla da Avenida Litorânea, em Barra Nova. O local será totalmente remodelado, tornando-se um grande cartão postal da cidade. Com a conclusão da obra da Litorânea, a população do município ganhará um importante espaço cultural, esportivo e de lazer gratuito para utilização diária.Nesta primeira fase, a Prefeitura está executando obras de drenagem e terraplanagem na região, em seguida, será iniciada a construção dos equipamentos esportivos e culturais da nova orla.De acordo com o projeto licitado, além da drenagem e da terraplanagem, estão contempladas a urbanização, sinalização viária e construção de equipamentos urbanos como quiosques, quadras de grama sintética, campo de futebol, vestiários, espaço gourmet, espaços de convivência, ciclofaixas, bancada de peixes, parquinho, pista de skate e banheiros ao longo da avenida. Uma nova iluminação de led também será implantada no local, garantindo mais eficiência, luminosidade e segurança para a população que utilizará a orla.As obras da Avenida Litorânea fazem parte do projeto Saquarema Não Para. Lançado em 2021 pela Prefeitura, o projeto prevê, até 2024, a drenagem, pavimentação e urbanização de mais de 140 quilômetros de ruas, estradas e espaços públicos, além da construção de diversas pontes e passarelas na cidade.