Serão ofertas 150 vagas para o turno da noite - Divulgação

Publicado 11/03/2022 17:08 | Atualizado 11/03/2022 17:09

A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria de Educação, está disponibilizando para os moradores da cidade mais um curso preparatório gratuito, desta vez para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA. A prova é aplicada em todo o país para os estudantes que não concluíram o Ensino Médio, possibilitando assim a certificação de conclusão desse segmento da educação. Serão ofertadas 150 vagas para o ENCCEJA no turno da noite, assim distribuídas: 50% para a faixa etária de 18 a 25 anos, 30% para a faixa etária de 26 a 40 anos e 20% para maiores de 40 anos.

As inscrições

As inscrições estarão abertas nos dias 14 e 15 de março, das 14h às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França; e as aulas terão início em 21 de março, de segunda a sexta-feira, a partir das 18:30h. Para se inscrever é necessário ser maior de 18 anos, residir em Saquarema há pelo menos 5 anos, ter comprovante de escolaridade mínima no Ensino Fundamental (original e xerox) e preencher o formulário correspondente no ato da inscrição. Na ocasião é necessária a apresentação da seguinte documentação pessoal: RG (original e cópia) e CPF (original e cópia).