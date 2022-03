Área adquirida pela Prefeitura fica no distrito de Sampaio Corrêa - Divulgação

Publicado 11/03/2022 13:09

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, iniciou a construção do Parque de Exposições, no distrito de Sampaio Corrêa. A área, localizada ao lado da escola Clotilde de Oliveira Rodrigues, foi adquirida pela Prefeitura para a construção do novo espaço.





Com a construção do Parque de Exposições, Saquarema entrará no cenário nacional das feiras agropecuárias, gerando emprego e renda. Após a conclusão das obras, o município terá um espaço para exposições do setor primário voltadas para a comercialização de máquinas e equipamentos específicos para o agronegócio, como tratores e colheitadeiras, venda de hortifrutigranjeiros, shows e espetáculos, além de exposições de animais de pequeno e grande porte, leilões, atividades equestres e vasta programação cultural.