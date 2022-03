Interdição acontece até a próxima sexta-feira, 18 - Reprodução internet

Publicado 16/03/2022 11:15

Até a próxima sexta-feira, 18, o trânsito na Avenida Saquarema, no bairro do Porto da Roça sofrerá interdições. A interferência será necessária devido às obras de drenagem no Centro de Bacaxá.

A interdição será realizada de forma parcial, até o Centro Municipal de Educação Padre Manoel, sendo assim, os motoristas que vierem pela Avenida Saquarema, sentido Bacaxá, deverão seguir pela Rua Jacarepiá até a Rua Joaquim Vieira, pegar a Rua Pereira e acessar o Centro de Bacaxá. Já os motoristas que seguirem sentido Saquarema, pegarão o trânsito em meia pista.

Agentes da Guarda Civil Municipal estão apostos ao longo da via para auxiliar os motoristas.