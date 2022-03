Criminoso estava morando em Jaconé - Divulgação

Publicado 16/03/2022 11:18

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) deflagraram, na manhã desta segunda-feira (14/03), a Operação Pantomina contra uma dupla acusada de extorsão qualificada mediante grave ameaça. Dois homens, sendo um policial militar, foram presos no bairro de Jaconé, em Saquarema, e na base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha, na capital. A ação contou com apoio de agentes da Polícia Judiciária Militar.

De acordo com as investigações, os acusados se passavam por policiais civis para extorquir dois empresários que possuem escritório no Centro do município de Niterói. Eles exigiram a quantia de R$ 40 mil das vítimas a fim de não cumprirem um falso mandado de prisão. Mediante os fatos, a 76ª DP representou pela prisão dos indivíduos e pela busca e apreensão junto à Justiça.

O homem preso em Saquarema é Aluízio Moisés de Sá Monteiro, conhecido como Mc Moisés, da dupla "Moisés e Pinho", famosa dupla de Rap na década de 90 e conhecida pelo "Rap da Vila Ipiranga". O segundo preso foi Luís Henrique Marques Pereira, e, de acordo com o delegado titular da 76ª DP, o acusado teria sido aprovado em um concurso da corporação, mas acabou sendo excluído durante o curso de formação. Entretanto, a Polícia Civil descobriu que a informação não é verdadeira, já que ele nunca foi policial e nem chegou a realizar a formação.