Saquarema firma convênio com a FIPERJ para a ampliação de práticas sustentáveis na cadeia da pesca do município

Publicado 25/03/2022 18:06



A Prefeitura de Saquarema firmou, nesta quinta-feira, 24, convênio com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro - FIPERJ -, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Com a nova parceria, a Prefeitura poderá desenvolver e fomentar, de forma sustentável, a pesca e a aquicultura no município.

Viabilizado por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, o convênio visa prestar assistência técnica e extensão pesqueira e aquícola através de orientações acerca do manejo na produção, dos procedimentos para a regularização das atividades, com a realização de palestras e cursos de capacitação e apoio na elaboração de projetos técnicos para acesso ao crédito rural, bem como na emissão da DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

Pesquisa para subsidiar ações

Outro objetivo do convênio é a análise da dinâmica pesqueira lagunar em Saquarema, através da caracterização socioeconômica e do monitoramento dos desembarques pesqueiros nos principais pontos da cidade, visando o levantamento de dados e informações capazes de subsidiar estudos, pesquisas, tomadas de decisão e elaboração de planos de manejo sustentáveis.

"A pesca é uma atividade econômica muito importante em nossa cidade. Temos centenas de pescadores que sustentam suas famílias diariamente, trabalhando em alto mar ou nas lagoas. Esse convênio com a FIPERJ nos ajudará a ampliar a adoção de práticas sustentáveis na cadeia da pesca do município, além de criar e instituir um planejamento econômico e de manejo em toda a produção", informou o Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Wellington Magalhães de Matos.

Uma das principais atividades agrícolas do Brasil, a aquicultura vem apresentando grande expansão em todo o território nacional, seja como atividade principal ou complementar, constituindo-se uma alternativa alimentar e de geração de renda para várias famílias. Em Saquarema, devido à ligação histórica da pesca com o desenvolvimento da cidade, a Prefeitura espera colher, ou melhor, pescar bons frutos após o início das ações do convênio.