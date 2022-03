Descoberta do bacilo de Koch, causador da doença, está completando 100 anos - Divulgação

Publicado 24/03/2022 16:29

Em 24 de março, é comemorado o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A data é uma homenagem da Organização Mundial de Saúde (OMS) aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose, ocorrido em 24 de março de 1882, pelo patologista e bacteriologista alemão Robert Koch. A Tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges (membranas que envolvem o cérebro).

Tuberculose tem cura

Em Saquarema, a Prefeitura disponibiliza à população o Programa Municipal de Tuberculose, que oferece tratamento para a doença. Em funcionando no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), na Rua Waldir Macedo da Silva, 180, Casa 1, no Verde Vale, o programa contempla consultas e medicamentos gratuitos aos pacientes atendidos diretamente no local ou encaminhados por outros serviços de saúde do município.

"A Tuberculose tem cura e o nosso objetivo é cuidar de cada paciente que nos procura. Em média, atendemos semanalmente 15 moradores que buscam atendimentos e orientações. Ao todo, temos cadastrados em torno de 60 pacientes em nosso banco de dados", informou o Coordenador do Programa Municipal de Tuberculose, Gerson Silva de Lima.