DELEGACIA DE SAQUAREMA - DIVULGAÇÃO

Publicado 23/03/2022 17:16

Na noite desta terça-feira, 22, um homem teve sua moto roubada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O caso aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do KM 72, no bairro do Asfalto Velho, quando a vítima passava com a motocicleta e acabou sendo abordada por uma dupla em uma outra moto.

Os criminosos anunciaram o assalto e levaram a carteira e a moto da vítima, uma Honda Biz preta.

A ocorrência foi registrada na 124 DP em Saquarema. A Polícia pede para quem

souber qualquer informação, entrar em contato através do telefone : (22) 2655-3587 / (22) 26532278 / (22) 98831-8042