Produtos furtados em mercado de AraruamaDivulgação

Publicado 22/03/2022 16:45



Nesta segunda-feira, 21, a Polícia Militar prendeu uma mulher por furto em Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

O caso aconteceu em um supermercado no bairro de São Vicente. Segundo informações, os policiais prenderam a suspeita assim que ela saiu do estabelecimento. Com ela, os agentes encontraram alguns alimentos como ketchup, leite em pó, requeijão e pó de café.

A mulher foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. A acusada pagou uma fiança no valor de R$600,00 e irá responder o processo em liberdade