Unidade contará com consultórios, sala de espera, sala de vacina, curativos e sala de inalação - Divulgação

Unidade contará com consultórios, sala de espera, sala de vacina, curativos e sala de inalaçãoDivulgação

Publicado 23/03/2022 17:36

Já está na reta final, a construção da UBS da Basiléa, no distrito de Sampaio Corrêa, em Saquarema, na Região dos Lagos. A nova unidade de saúde funcionará na Rua Miguel Arcanjo Serafim, ao lado do recém-inaugurado Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo.

Unidade funcionará ao lado do Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo. Divulgação

A UBS contará com consultórios médicos e odontológicos, salas de espera e de observação, sala de inalação, de vacinas e de curativos, áreas administrativas e demais espaços para atendimento ao público, além de equipes de Saúde da Família.A Unidade Básica de Saúde da Basiléa funcionará como porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS) no bairro. O objetivo é atender grande parte dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para hospitais ou postos de urgência.