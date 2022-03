Publicado 24/03/2022 16:59

Na madrugada da próxima segunda-feira, 28, a Rua José de Souza, conhecida como a Rua da Policlínica será fechada para obras de drenagem.

Com a interdição, a Guarda Civil Municipal de Saquarema, responsável pelo fechamento da via, solicita que os motoristas não estacionem ao longo da rua.

De acordo com a Guarda, qualquer veículo que estiver estacionado no local no momento do fechamento será removido