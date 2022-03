Poderão se vacinar aqueles que tomaram a primeira dose de reforço há mais de quatro meses - DIVULGAÇÃO

Publicado 26/03/2022 09:17

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Municipal de Saúde e seguindo a determinação do Plano Nacional de Imunização, iniciará na próxima segunda-feira, 28, a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Idosos acima de 80 anos que receberam a terceira dose da AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac, bem como a dose de reforço (D2) da Janssen há mais de quatro meses, poderão receber nova dose dos imunizantes. De acordo com o Ministério da Saúde, com exceção da Coronavac, todos as demais vacinas podem ser usadas como dose de reforço.



A vacinação ocorrerá nos seis pontos de imunização espalhados pela cidade: Associação de Surf (Itaúna), UBS de Bacaxá, P.U. de Jaconé, ESF Barra Nova, ESF Rio d’Areia e ESF Sampaio Corrêa, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h. Os idosos acamados poderão agendar a vacinação por meio de ligação, pelo telefone 22 99838-5311. A aplicação de vacinas contra a Covid-19 continua disponível para todos aqueles que estão em atraso com a imunização, ou mesmo os que ainda não tomaram nenhuma dose.

Bons índices



“Já estamos recebendo do Ministério da Saúde as doses de reforço para a aplicação nos idosos. É extremamente importante que todos fiquem atentos ao prazo de 4 meses solicitado pelo PNI. Contamos com a participação dos idosos para que a cidade continue com bons resultados na campanha contra o coronavírus“, informou o Secretário Municipal de Saúde, Dr. João Alberto Teixeira.





O município vem apresentando bons resultados na vacinação contra a Covid-19 em todos os públicos. Com a alta adesão por parte da população, os índices de contaminação e positividade vêm reduzindo consideravelmente na cidade. Conforme os índices da Secretaria Municipal de Saúde, 90% da população maior de cinco anos está vacinada com a (D2). Já a Dose de reforço foi aplicada em 50% da população acima dos 5 anos de idade. Com relação ao público idoso, é estimado que 2.141 pessoas com mais de 80 anos vivam em Saquarema e que 97,48% já tenham recebido pelo menos a segunda dose da vacina.