Oficina de Sensibilidade Teatral será realizada no Teatro Municipal Mário Lago - Divulgação

Publicado 30/03/2022 14:16

O Teatro Municipal Mário Lago, localizado no Centro de Saquarema, vai receber dia 08 de abril, às 19h, um evento muito especial contemplado no Edital Saquarema Cultural II: a oficina de Sensibilidade Teatral “Como se relacionar com pessoas com deficiência visual”.Trata-se de uma produção do Instituto Corpo Tátil que dá importantes dicas de como prestar atendimento e se relacionar com pessoas com deficiência visual, com base nas experiências vivenciadas em cena. O objetivo é fornecer informações básicas, mas essenciais, para o convívio com pessoas com deficiência visual discutindo, inclusive, mitos que envolvem a questão, bem como a inclusão social.A oficina será realizada por Rene Lazari e pelos atores e professores Marlíria Flávia e Victor Meirelles, integrantes do Instituto Corpo Tátil. O evento, voltado para pessoas interessadas na área da diversidade e inclusão (professores, estudantes, empresários e público em geral), terá a duração de 90 minutos e entrada franca.A classificação etária é para maiores de 14 anos e as inscrições para reservas devem ser feitas. A plateia receberá uma apostila sobre o tema e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 21 9706-5800 ou em www.corpotatil.com.br e @Institutocorpotatil.