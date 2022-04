Em Saquarema, Centro Municipal de Reabilitação que trata várias deficiências em menores de idade e cuida da autoestima está completando 3 anos - ASCOM de Saquarema

Em Saquarema, Centro Municipal de Reabilitação que trata várias deficiências em menores de idade e cuida da autoestima está completando 3 anosASCOM de Saquarema

Publicado 31/03/2022 19:24

O Centro Municipal de Reabilitação Professora Dilma Coutinho da Silva está completando 3 anos de existência. Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, o Centro é referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência em Saquarema, município da Região dos Lagos. Inaugurado em 4 de abril de 2019, a Unidade multidisciplinar atende a pacientes de 0 a 18 anos incompletos, com diagnósticos fechados e específicos como as síndromes raras, Síndrome de Down, Microcefalia, Hidrocefalia, Autismo, Paralisia Cerebral, deficiências físicas e Prematuridade, entre outras. Atualmente, a maior demanda é para a deficiência intelectual, principalmente o Autismo, presente em cerca de 80% dos pacientes em acompanhamento.



Os pacientes são encaminhados ao CMR pelos postos de Estratégia Saúde da Família (ESFs), Policlínica, Hospital Pediátrico e HE Lagos. Após serem avaliados através de anamnese multiprofissional e, sendo constatada a existência de perfil para acompanhamento, um Projeto Terapêutico Singular é iniciado. Existem tratamentos temporários e de longa duração e cada paciente tem o seu Plano Terapêutico Individualizado (PTI), que é definido pelo terapeuta. Após o tempo estipulado neste plano, é feita uma reavaliação. Se o objetivo do plano terapêutico foi atingido, o paciente recebe alta, se não, é redefinido um novo período para o tratamento. Há pacientes que estão sendo atendidos desde a inauguração deste equipamento de saúde e outros que conseguem concluir seu tratamento em 6 meses, aproximadamente.



Autoestima

O Centro conta com equipe multiprofissional composta de fisioterapeutas, fonoaudiólogas, psicólogas, terapeutas ocupacionais, massoterapeutas, nutricionistas, assistente social, enfermeiras, psiquiatra infantil, neurologista infantil e educador físico. Atualmente, existem 421 prontuários ativos e o número de atendimentos realizados, desde a sua criação, já beneficiou a, aproximadamente, 600 pacientes.



Mas nem só nas áreas de atendimento clínico e psicológico atua o Centro Municipal de Reabilitação. Complementando o atendimento psicológico, o CMR conta com o Espaço Autoestima, um salão de beleza que presta serviços de cabeleireiro e manicure aos pacientes e, também, aos seus pais ou responsáveis - pessoas para lá de dedicadas que muitas vezes não têm tempo sequer para se olharem no espelho, tantas são as obrigações e tarefas que fazem parte do seu dia a dia de cuidados demandados por quem possui alguma deficiência.



“Desde a primeira vez que recebi essas mães e pais no meu gabinete, vi o quanto seria importante a criação do Centro de Reabilitação, não só para os pacientes atendidos, mas para os responsáveis por cada um. Hoje, três anos após a inauguração do Centro, tenho certeza disso. Dispor de tratamento clínico, médico e terapêutico perto de casa ajuda a mudar a vida dessas crianças e, principalmente, dos pais, que também necessitam do mesmo cuidado e carinho. Oferecer esse cuidado, que faz toda a diferença para eles, é dar atenção a detalhes que significam muito para quem se dedica integralmente”, explica a Prefeita Manoela Peres.



Ampliação e nova especialidade



Com a mudança do Centro de Reabilitação Municipal, prevista para acontecer em breve para a Cidade da Saúde, complexo hospitalar que será inaugurado pela Prefeitura de Saquarema no bairro Verde Vale, será incorporada ao atendimento do Centro mais uma especialidade: a visual. A capacidade de atendimento do CER III na nova sede também poderá ser ampliada para 200 pacientes com deficiência física, 200 pacientes com deficiência intelectual e 150 pacientes com deficiência visual, um aumento de cerca de 40% em relação aos números atuais.



O Centro Municipal de Reabilitação Professora Dilma Coutinho da Silva funciona na Travessa do Ingá, 79, no bairro Gravatá, em Saquarema, e atende de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Mais informações podem ser obtidas, por telefone ou WhatsApp, no número 22 99730-2289.