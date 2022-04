Homem é preso após assaltar peixaria em Saquarema - Divulgação da PM

Homem é preso após assaltar peixaria em SaquaremaDivulgação da PM

Publicado 11/04/2022 14:58

Um homem foi preso após assaltar uma peixaria no Centro de Saquarema, município da Região dos Lagos, neste sábado (9).

Segundo a Polícia Militar, ele foi capturado depois que uma equipe recebeu uma denúncia de roubo e foi até o local. Lá chegando, avistou o acusado com as características informadas. Ele tentou fugir correndo em direção à praia após avistar a guarnição, em seguida foi abordado.

Já na sede da 124 DP, a vítima reconheceu o autor do fato, informando que o mesmo simulou estar armado falando para vítima ficar quieta se não a mataria, exigindo que entregasse o dinheiro e o celular. A guarnição procedeu com as partes para delegacia de área 118ª DP, onde o mesmo ficou preso com base no art.157 do Código Penal.