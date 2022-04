Adolescente é detido com bombas caseiras em escola municipal de Saquarema - Redes sociais

Publicado 08/04/2022 14:42

Um adolescente de 14 anos, em porte de bombas caseiras, invadiu o Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, em Saquarema, município da Região dos Lagos, na manhã desta sexta-feira (8). Ele até efetuou a explosão de algumas, mas logo foi impedido pela guarda municipal.

Os alunos da unidade, que fica no bairro Caixa d'Água, no distrito de Bacaxá, , foram liberados para saírem com os responsáveis, enquanto o adolescente foi encaminhado para a 124ª DP (Saquarema), local que, neste momento, ocorre a apuração e investigação ouvindo as partes envolvidas no caso.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem afirmou sofrer bullying. Pessoas próximas relatam que ele precisou ser mudado de unidade escolar por conta da intimidação repetitiva.



Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que está dando todo apoio necessário. Confira o comunicado:



“A Prefeitura de Saquarema informa que, na manhã desta sexta (8), estampidos foram ouvidos por moradores do bairro Caixa d’Água, em área do Colégio Menaldo Carlos de Magalhães, causando tumulto entre as pessoas, que pensaram se tratar de tiros de arma de fogo.



Rapidamente, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e identificaram a causa do barulho: um adolescente de 14 anos, que portava bombas caseiras, invadiu a escola para acionar os artefatos.



A Prefeitura informa que nenhum aluno ou professor ficou ferido durante a confusão. O adolescente foi apreendido pela PMERJ e está na delegacia da cidade junto com os pais. A Secretaria Municipal de Educação está analisando as imagens das câmeras de vigilância da escola para saber como o adolescente entrou no local.”