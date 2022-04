Saquarema está em estado de alerta por conta de previsão de chuva para os próximos dias - Redes sociais

Publicado 07/04/2022 19:51

Devido à previsão de chuva para os próximos dias em Saquarema, município da Região dos Lagos, a Defesa Civil pede para que moradores evitem áreas de risco. Segundo dados da prefeitura, até o momento, foram registradas 57 ocorrências por conta da chuvarada no último fim de semana, sendo o distrito de Sampaio Corrêa o mais atingido.



Na tarde desta quarta (6), a prefeitura do município divulgou que ações de prevenção e correção estão sendo tomadas. Agentes da Defesa Civil Municipal, secretarias de Urbanismo, Transporte e Serviços Públicos, Infraestrutura, Segurança e Ordem Pública, e, Desenvolvimento Social seguem nas ruas para cadastrar os moradores e prestar outros atendimentos.

ASSOCIAÇÃO DE SURF DA CIDADE FARÁ BAZAR BENEFICENTE



Evento acontece nesta sexta-feira (8), na sede da associação Associação de Surf de Saquarema

Em prol das vítimas das chuvas com volume acima do normal registradas no município, a Associação de Surf de Saquarema (ASS), vai realizar, nesta sexta-feira (8), um bazar beneficente em sua sede, no bairro Itaúna. A ação será entre 9h e 14h30.



Segundo a associação, o bazar será no estilo “precisou? Pegue e leve”. Além disso, o setor social também estará recebendo doação de alimentos para doação.