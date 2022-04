Acusado de tentar matar ex-mulher é preso após descumprir medida protetiva em Saquarema - Ludmila Lopes (RC24H)

Publicado 14/04/2022 19:08

Um homem, identificado como Caio César Pinheiro Gomes, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (12), em Saquarema, na Região dos Lagos, após descumprir medida protetiva e tentar se aproximar de sua ex-companheira.

Conforme as informações, a medida teria sido imposta pela justiça no dia 6 de abril, após Caio agredir e quase matar a ex-esposa.

Segundo a ocorrência policial, a mulher teria se dirigido até a 124ª DP (Saquarema) e relatado que ele teria descumprido a ordem judicial de não manter contato com ela.

Depois disso, os agentes foram em busca do acusado, que foi encontrado no bairro Rio de Areia. No momento da abordagem, ele estava com uma pequena quantidade de drogas.

Além disso, Caio, que já foi preso por tráfico de drogas, estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. Em seguida, ele foi encaminhado para a 124ª DP, onde permaneceu preso.