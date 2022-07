Marcos Vinicius Batista era ex-vereador de Saquarema - Arquivo Pessoal

Marcos Vinicius Batista era ex-vereador de SaquaremaArquivo Pessoal

Publicado 06/07/2022 15:21

A prefeita de Saquarema, Manoela Peres, declarou, nesta quarta-feira (6), luto de três dias na cidade pelo falecimento do ex-vereador do município Marcos Vinicius Batista.

"Marcos prestou relevantes serviços à comunidade saquaremense no decorrer de sua vida, como cidadão e homem público, ex-Vereador, Presidente da Câmara Municipal de Saquarema, atleta de destaque e incentivador do esporte no Município", declarou a prefeita em nota.

Segundo informações preliminares, Marcos faleceu após sofrer um infarto nesta quarta-feira.



"O Decreto foi publicado considerando a relevância dos serviços prestados à toda comunidade e o legado de contribuição para o desenvolvimento de Saquarema. Tudo funcionará normalmente nos 3 dias de luto oficial. O homem público Marcos Vinicius Batista deixou como exemplo e modelo de dignidade a sua história de vida", finalizou.