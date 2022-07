Cidade de Saquarema sedia o Campeonato Brasileiro de Surf - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/07/2022 16:32

A Prefeitura de Saquarema estima que 8 mil pessoas acompanhem o Circuito Brasileiro de Surf, na Praia da Vila, em cada dia do fim de semana. Segundo informações da prefeitura, o evento está recebendo, por estimativa, duas mil pessoas por dia para acompanhar as disputas do campeonato.

A competição começou nesta segunda-feira (4) e segue até o dia 10 de julho. O evento é válido como segunda etapa do novo Circuito Profissional da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf Pro), que está sendo realizado com o princípio da igualdade na premiação recorde para homens e mulheres.



O SSXP Pro será o primeiro evento na Região Sudeste e vai distribuir a premiação recorde de 280 mil reais para as duas categorias, com princípio de igualdade na premiação para homens e mulheres. A expectativa é de que seja alcançado o limite de 198 participantes na categoria masculina e 48 na feminina. Os 64 primeiros colocados do ranking masculino e as 24 primeiras do feminino se classificam para o Dream Tour da CBSurf de 2023, além da competição definir os títulos brasileiros de surf profissional.



SuperSurf Experience (SSXP) Saquarema Pro é uma parceria com a nova Confederação Brasileira de Surf e esta primeira das duas etapas será realizada com patrocínio da Dream Factory, Nicoboco, Silverbay, Fuwax, com homologação da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) e apoio da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) e da Associação de Surf de Saquarema (ASS).