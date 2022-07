Prefeitura leva Idosos de Saquarema a pontos turísticos do Rio de Janeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/07/2022 17:32

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, levou, na última semana, um grupo de idosos que são atendidos no Centro Dia, na Praça do Bem Estar e no Centro de Convivência para um passeio super especial na cidade do Rio de Janeiro.

Na ocasião, os idosos atendidos nos equipamentos do município tiveram a oportunidade de conhecer pontos turísticos da Cidade Maravilhosa como o Cristo Redentor, o Museu do Amanhã e a Feira de São Cristóvão, onde desfrutaram de um delicioso almoço.

Segundo a Secretaria, em breve mais um grupo de idosos participarão do passeio ao Rio.