Agentes do 25º BPM realizaram mais seis ações cumprindo outro mandado de prisão em Saquarema e prendendo, em flagrante, oito suspeitos de tráfico de drogas em São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Araruama - Divulgação

Agentes do 25º BPM realizaram mais seis ações cumprindo outro mandado de prisão em Saquarema e prendendo, em flagrante, oito suspeitos de tráfico de drogas em São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação dos Búzios e AraruamaDivulgação

Publicado 04/07/2022 14:21

A Polícia Militar cumpriu, nesta sexta-feira (1º), um mandado de prisão de homicídio qualificado contra um homem apontado como responsável pelo tráfico em uma comunidade de Saquarema.

Além dessa prisão, os agentes do 25º BPM realizaram, no mesmo dia, seis ações cumprindo outro mandado de prisão em Saquarema e prendendo, em flagrante, oito suspeitos de tráfico de drogas em São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Araruama, municípios da Região dos Lagos.



No somatório de todas as ações, foram apreendidas 909 cápsulas de cocaína, seis pedaços e 13 buchas de maconha, 45 frascos de lança perfume, uma réplica de arma de fogo e R$59.



Na ocorrência realizada no bairro Bonsucesso, em Saquarema, um homem de 24 anos apontado como responsável pelo tráfico de drogas na comunidade de Água Branca, em Vilatur, foi preso. De acordo com a PM, ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado e foi levado à 124ª DP.



Ainda em Saquarema, mas no Centro, outro foragido foi preso. Desta vez, o mandado de prisão foi por tráfico de drogas.

Na Rua Barão da Torre, em Unamar, no segundo distrito de Cabo Frio, um homem de 25 anos foi preso suspeito de tráfico. Ele já tinha anotações criminais pelo crime, por roubo, furto e receptação.



Com ele, a PM apreendeu 192 pinos de cocaína, 45 frascos de lança perfume, uma réplica de arma de fogo e R$ 14.



Ainda em Cabo Frio, no condomínio do Minha Casa, Minha Vida, no bairro Jardim Esperança, foi preso um um homem de 24 anos que já tinha duas anotações por tráfico. Com ele, foram apreendidos 13 buchas de maconha, 22 pinos de cocaína e R$10.



O homem disse à Polícia Militar que estava traficando para pagar uma dívida.



No mesmo dia, no Pontilhão, em São Pedro da Aldeia, um homem de 26 anos foi preso com 400 cápsulas de cocaína, seis pedaços de maconha e R$35.



Em Cem Braças, bairro de Búzios, foram três homens presos suspeitos de tráfico. Com eles, a Polícia Militar encontrou 159 pinos de cocaína. O carro usado pelo grupo para guardar a droga também foi apreendido.



Em Araruama, foram dois suspeitos de tráfico de drogas presos pela Polícia Militar com 136 pinos de cocaína.