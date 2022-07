Prefeitura de Saquarema está realizando a construção da nova Praça da Barreira - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema está realizando a construção da nova Praça da BarreiraDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/07/2022 15:15

A Prefeitura de Saquarema está realizando a construção da nova Praça da Barreira. Construída na Rua Capitão Nunes, o novo espaço será importante para fomentar o lazer e a urbanização do bairro.

fotogaleria

A primeira parte das intervenções está sendo realizada por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, que está executando a pavimentação do local. A praça contará, também, com campo de grama sintética e pista de skate, que serão construídos pela Secretaria de Obras Públicas. Ao final da obra, a área contará com urbanização, nova iluminação em led, paisagismo, parquinho infantil e academia para o idoso.A obra faz parte do projeto Uma Praça em Cada Bairro, que prevê a construção e revitalização de áreas públicas nos bairros de Saquarema. Por meio deste projeto, a Prefeitura já construiu dezenas de áreas de lazer nos três distritos.